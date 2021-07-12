Популярная украинская певица и главная героиня будущего сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич показала, как развлекается с подругами, экспериментируя со своей внешностью

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новыми забавными кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм.

Так, на коротком видео Огневич решила показать себя с «улучшенной» внешностью. Певица предстала перед камерой с неестественно большими губами.

«Богачка…просто богачка!», - произносит на видео подруга Златы, которая появляется в кадре первой.

Затем в кадре появляется и сама Огневич, которая демонстрирует свои «увеличенные» губы и подкорректированные скулы.

«Девочки, ну вы поняли, что такое истинная красота», - произносит певица томным голосом.

Очевидно, подруги просто развлекаются, примеряя на себя специальный фильтр для Инстаграма.

Отметим, что сейчас Огневич вовсю готовится к новому сезону «Холостячки», где ей предстоит попытать свое счастье с пока еще неизвестными кандидатами на роль ее возлюбленного. Ранее певица признавалась, что после неудачного опыта отношений она уже давно одинока. По ее словам, началу нового романа во многом мешает ее сильно загруженный график.

Напомним, "холостячка" Огневич неожиданно заговорила о трагическом прошлом.

Как сообщала Politeka, Огневич рассказала об ужасах жизни до популярности и "Холостячки".

Также Politeka писала, что «холостячка» Огневич выставила напоказ формы в платье с нескромным декольте.