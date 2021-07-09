Певица Злата Огневич предалась воспоминаниям, попав в отдаленный район Киева
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм певица рассказала, в каких условиях жила в общежитии.
Артистка проезжала через Борщаговку и решила рассказать поклонникам, что пережила в начале своей карьеры, когда еще только училась в институте. Певица 4 года прожила в общежитии на Дашавской. По ее словам, это были классные студенческие дни.
«Парочку слов о том, как мы жили в общежитии. В комнате нас было пять девчонок. При чем, места для вещей не было, было полтора шкафа на все зимние, летние, осенние и весенние вещи. Это был просто кошмар, невозможно было найти ничего. Был старый разваленный ржавый холодильник, где мы все хранили продукты и периодически подъедали друг у дружки. Ну и самая жесть – в общежитии жило очень много тараканов. Да, по мне по ночам ползали тараканы. Они кишили всюду», - отметила артистка.
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По словам Златы, жизнь в таких ужасных условиях мотивировала ее быть успешнее.
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