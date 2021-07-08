Співачка Злата Огневич виконала кілька своїх пісень на фестивалі Atlas Weekend

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Злата Огневич стала зірковою учасницею фестивалю Atlas Weekend. Відео з виступу артистки опублікували на YouTube музичного каналу "М1". Треба сказати, що в коментарях до ролика розгорілася бурхлива дискусія серед шанувальників зірки, деякі вказали на головну проблему зірки (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, користувачі відзначають, що Злати приголомшливий вокал, але слабкий репертуар, мовляв, її пісні не запам'ятовуються, а сама вона ніяк не може знайти свій стиль.

"Злата має класні вокальні дані, але не може знайти "свій" стиль", "Якось музика не запам'ятовується і слова все про любов та про любов", "Приклад того, що в людині є все крім внутрішнього вогню, от не чіпляє і все – дуже шкода", "Я не фанат Злати, але вона талантище і професіонал! Звучить в живу чудово! Браво!", "Злата мені дуже подобається. У неї прекрасні вокальні дані. Правда не завжди репертуар вдалий. Виступила дуже добре і виглядає чудово", "Злата - офігенна, але знову ж таки не вистачає репертуару класного. Голос-космос. Краса. Талант", "Вона крута, а пісні у неї ну ніякі", - пишуть користувачі в коментарях до відео.

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