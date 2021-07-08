Певица Злата Огневич исполнила несколько своих песен на фестивале Atlas Weekend

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич стала звездной участницей фестиваля Atlas Weekend. Видео с выступления артистки опубликовали на YouTube музыкального канала "М1". Надо сказать, что в комментариях к ролику разгорелась бурная дискуссия среди поклонников звезды, некоторые указали на главную проблему звезды (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, пользователи отмечают, что Златы потрясающий вокал, но слабый репертуар, мол ее песни не запоминаются, а сама она никак не может найти свой стиль.

"Злата имеет классные вокальные данные, но не может найти «свой» стиль", "Как-то музыка не запоминается и слова все о любви да о любви", "Пример того, что в человеке есть всё кроме внутреннего огня, вот не цепляет и всё – очень жаль", "Я не фанат Златы, но она талантище и профессионал! Звучит в живую великолепно! Браво!", "Злата мне очень нравится. У неё прекрасные вокальные данные. Правда не всегда репертуар удачный. Выступила очень хорошо и выглядит превосходно", "Злата – офигенная, но опять же не хватает репертуара классного. Голос – космос. Красота. Талант", "Она крутая, а песни у нее ну никакие", - пишут пользователи в комментариях к видео.

Напомним, Melovin укусил новую "Холостячку" Огневич: страсти и закулисье Atlas Weekend.

Как сообщала Politeka, Злата Огневич высказала, что думает о страстном поцелуе Melovina на Atlas Weekend: "Мел, я тебя...".

Также Politeka писала, что Огневич после начала съемок "Холостячки" обратилась к украинцам с вопросом об отношениях: "Как быть, если…".