Відома співачка Злата Огневич поділилася в мережі результатами незвичайної фотосесії на тлі заходу сонця

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Злата Огневич, яка стала героїні нового сезону шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мікроблозі кадри з чарівної фотосесії на тлі заходу в Києві.

На нових знімках Злата позує в красивій локації і елегантному образі. як видно, перед камерою вона з'явилася в довгій чорній сукні цікавого фасону і текстури, яке на одному зі знімків трохи задерла, демонструючи ідеальні ніжки. Цей наряд підкреслює спокусливі форми зірки, а доповнюють образ витончені босоніжки на підборах. Волосся співачки розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фото Огневич написала: "Літо мчить і кружляє голову. Ловіть мою добірку топ-місць, де максимально легко, вільно і живе особливий вайб".

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