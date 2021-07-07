Известная певица Злата Огневич поделилась в сети результатами необычной фотосессии на фоне заката
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич, которая стала героине нового сезона шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в микроблоге кадры из очаровательной фотосессии на фоне заката в Киеве.
На новых снимках Злата позирует в красивой локации и элегантном образе. как видно, перед камерой она появилась в длинном черном платье интересного фасона и текстуры, которое на одном из снимков чуть задрала, демонстрируя идеальные ножки. Этот наряд подчеркивает соблазнительные формы звезды, а дополняют образ изящные босоножки на каблуках. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.
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В подписи к фото Огневич написала: "Лето несётся и кружит голову. Ловите мою подборку Топ-мест, где максимально легко, свободно и живёт особый вайб".
Напомним, Злату Огневич распирает от чувств после первых свиданий на "Холостячке": "Это не любовь, это... ".
Как сообщала Politeka, У Огневич появился фаворит на "Холостячке", удивил на первом же свидании: "Приоткрою секрет...".
Также Politeka писала, что "Холостячки" Ксения Мишина и Огневич, приспустив наряды, устроили битву взглядов: "Не превзойти...".