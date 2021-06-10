Новая "Холостячка" Злата Огневич поразила видом на съемках реалити-шоу, звезду прямо распирает от эмоций

Как сообщает Politeka.net, известная украинская артистка и победительница шоу "Маска" Злата Огневич недавно объявила, что стала главной героиней романтического реалити-шоу "Холостячка", в котором будет искать свою вторую половинку. Буквально на днях стартовали съемки реалити с участием артистки, и у нее даже появился фаворит, после первой вечеринки с женихами.

В своем микроблоге в Instagram Злата выложила несколько забавных сторис, на которых видно, что ее прямо распирает от чувств и эмоций. Собственно, звезда занята съемками и извинилась перед поклонниками, что стала реже выходить на связь.

"Мы на съемках с командой мечты. Простите, что так редко выхожу в сторис, но просто реально физически на это нет времени. Я обещаю исправится", - обратилась Огневич к фанатам, сидя в автомобиле.

Как видно, звезда появилась перед камерой при полном параде – на ней стильный черный пиджак и оригинальная темная шляпа на голове, а на лице сдержанный аккуратный макияж с черными стрелками.

Дальше в своих сторис певица исполнила для фанатов чувственную песню, которая кружится у нее в голове в последние дни. "Это не любовь, это…", - поет акапеллой Злата, но в какой-то момент забывает слова, и весело хохочет. Видно, что певица в отличном настроении, ее переполняют эмоции. Похоже, такое поднесенное расположение духа Огневич – заслуга ее женихов на съемках.

К слову, недавно звезда призналась, что после Первой вечеринки и знакомства с женихами, у нее появился первый фаворит. "Приоткрою секрет: первый электрический разряд случился. Я смогла отпустить себя и прислушаться к сердцу", - заинтриговала Огневич.

Напомним, У Огневич появился фаворит на "Холостячке", удивил на первом же свидании: "Приоткрою секрет..."

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