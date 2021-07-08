Співачка і героїня другого сезону "Холостячки" Злата Огневич розповіла про свої принципи

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Злата блиснула декольте в розкішній сукні і розповіла, що думає про стосунки.

"Світ переповнений контентом, в цей самий момент хтось створює новий, шукає або починає шукати. Процес йде, хочемо ми цього чи ні. А як же бути з відносинами? Вони теж перетворюються на систему фастфуду: швидко, не дуже надійно, головне - втамувати голод і побігти далі", - зазначила Злата.

За її словами, вона готова чекати на свою людину, бо не любить фастфуд.



У коментарях співачці залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без зауважень.

"Бажаю Златочка тобі знайти любов справжню...Ми дочекаємося осені і дізнаємося все", "дуже мудро і дотепно", "тут прекрасно все – обрана локація, ракурс, світло і тіні, неймовірна дівчина, дивовижна одяг", "Крашиха", "Ваша Галя балувана! Спробуйте вибирати не з того що подається як у вітрині. Як давно ви ходили по землі босоніж?",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Злата Огневич в спокусливому вбранні засвітилася за поцілунками з Melovin після його камінг-ауту:"не слухай нікого".

Як повідомляла Politeka, Златі Огневич вказали на її проблему: "в людині є все крім...".

Також Politeka писала, що Злата Огневич задерла сукню і блиснула стрункими ніжками: "кружить голову".