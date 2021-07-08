Певица и героиня второго сезона «Холостячки» Злата Огневич рассказала о своих принципах

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Злата сверкнула декольте в роскошном платье и рассказала, что думает об отношениях.

«Мир переполнен контентом, в этот самый момент кто-то создаёт новый, ищет или начинает искать. Процесс идёт, хотим мы этого или нет. А как же быть с отношениями? Они тоже превращаются в систему фастфуда: быстро, не очень надёжно, главное - утолить голод и побежать дальше», - отметила Злата.

По ее словам, она готова ждать своего человека, потому что не любит фастфуд.



В комментариях певице оставили массу приятных слов. Не обошлось и без замечаний.

«Желаю Златочка тебе найти любовь настоящую...Мы дождемся осени и узнаем все», «Очень мудро и остроумно», «Здесь прекрасно все – выбранная локация, ракурс, свет и тени, невероятная девушка, изумительная одежда», «Крашиха», «Ваша Галя балувана! Попробуйте выбирать не из того что подается как в витрине. Как давно вы ходили по земле босиком?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Злата Огневич в соблазнительном наряде засветилась за поцелуями с Melovin после его каминг-аута: "Не слушай никого".

Как сообщала Politeka, Злате Огневич указали на ее проблему: "В человеке есть всё кроме...".

Также Politeka писала, что Злата Огневич задрала платье и сверкнула стройными ножками: "Кружит голову".