Популярна українська співачка і головна героїня майбутнього сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич відверто висловилася про камінг-аут MELOVIN і показала власний поцілунок з молодим співаком

Напередодні фаворит Андрія Данилка на нацвідборі до Євробачення MELOVIN наробив галасу, зробивши камінг-аут зі сцени фестивалю Atlas Weekend. Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) поцілував спочатку дівчину, а потім чоловіка в кінці свого виступу, а пізніше в Instagram зізнався, що для нього не важлива стать людини, яку він любить.

Як пише Politeka.net, Огневич вирішила підтримати молодого артиста, і присвятила йому новий пост у своєму Instagram. Вона підкреслила, що завжди буде виступати за правду, чесність і свободу людини бути самим собою.

"У нас в країні немає жодного артиста, який був би так відвертий зі своєю аудиторією, як ти! Вже бачу скільки негативу виливається на тебе. Не слухай нікого. Твій шлях прекрасний і твої люди завжди залишаться з тобою! Люблю і нескінченно поважаю", - звернулася співачка до MELOVIN.

Вона також поділилася їх спільними фото з фестивалю. На знімках MELOVIN позував у напівпрозорій чорній кофті і з великим шкіряним " нашийником. А Огневич вибрала розкішний фіолетовий костюм з піджаком, під який одягла тільки ліф.

На одному зі знімків артисти зворушливо цілують один одного в щоку.

"Моя любов", - написав під постом Огневич сам MELOVIN.

Шанувальники Злати тут же почали коментувати її пост.

"ОУ дитинко, це круто", "ви просто шикарні", "молодець і ви за його підтримку і він за свободу. Ви обидва круті. Ціную таких людей за чесність", "я абсолютно нічого проти не маю щодо ЛГБТ, але не розумію в чому гордість", "Злата, при всій повазі, це зайве. Нехай любить кого хоче і як хоче. Він відверто хайпанул на цьому", - пишуть люди.

Нагадаємо, Злата Огневич висловила, що думає про пристрасний поцілунок Melovina на Atlas Weekend.

Як повідомляла Politeka, улюбленець Данилко Melovin здійснив гучний камінг-аут і тут же зіткнувся з цензурою.

Також Politeka писала, що улюбленець Данилко MELOVIN показав, як треба запалювати на сцені, попередивши про важливу подію.