Популярная украинская певица и главная героиня предстоящего сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич откровенно высказалась о каминг-ауте MELOVIN и показала собственный поцелуй с молодым певцом

Накануне фаворит Андрея Данилко на нацотборе к Евровидению MELOVIN наделал шума, совершив каминг-аут со сцены фестиваля Atlas Weekend. Константин Бочаров (настоящее имя артиста) поцеловал сначала девушку, а затем мужчину в конце своего выступления, а позже в Инстаграм признался, что для него не важен пол человека, которого он любит.

Как пишет Politeka.net, Огневич решила поддержать молодого артиста, и посвятила ему новый пост в своем Инстаграм. Она подчеркнула, что всегда будет выступать за правду, честность и свободу человека быть самим собой.

«У нас в стране нет ни одного артиста, который был бы так откровенен со своей аудиторией, как ты! Уже вижу сколько негатива выливается на тебя. Не слушай никого. Твой путь прекрасен и твои люди всегда останутся с тобой! Люблю и бесконечно уважаю», - обратилась певица к MELOVIN.

Она также поделилась их совместными фото с фестиваля. На снимках MELOVIN позировал в полупрозрачной черной кофте и с большим кожаным «ошейником. А Огневич выбрала роскошный фиолетовый костюм с пиджаком, под который надела только лиф.

На одном из снимков артисты трогательно целуют друг друга в щеку.

«Моя любовь», - написал под постом Огневич сам MELOVIN.

Поклонники Златы тут же принялись комментировать ее пост.

«Оу детка, это круто», «Вы просто шикарны», «Молодец и Вы за его поддержку и он за свободу. Вы оба крутые. Ценю таких людей за честность», «Я абсолютно ничего против не имею в отношении ЛГБТ, но не понимаю в чем гордость», «Злата, при всем уважении, это лишнее. Пусть любит кого хочет и как хочет. Он откровенно хайпанул на этом», - пишут люди.

Напомним, Злата Огневич сделала признание о поступке Melovina на Atlas Weekend.

Как сообщала Politeka, певец Melovin сделал признание о своей ориентации и пожаловался на цензуру.

Также Politeka писала, что певец Melovin устроил фурор на сцене.