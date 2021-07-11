Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", рассказала о новых съемках

Певица ведет активную творческую деятельность, не забывая публиковать посты в Инстаграм, передает Politeka.net.

В одних из новых сторис 35-летняя певица рассказала, чем сейчас занимается, и даже похвасталась фигурой.

Огневич рассказала, что утром с командой успела снять пару хороших сцен и искренне порадовалась этому.

"Есть небольшая пауза перед следующей сценой. Я сижу, ем, передыхаю. Я не люблю такой график, когда не соображаю, нет времени. Забыла приготовить еду на съемку. Все, что у меня было дома - это вот такие хлебцы и кубики веганского бульона. Это, конечно, лучше, чем ничего, но хуже, чем нормальная еда", - рассказала артистка.

Позже красотка опубликовала черно-белое фото. Исполнительница была в красивом платье с декольте и длинным разрезом, из которого она выставила стройную ножку.

Завершили образ грубые ботинки со шнурками.

Позже певица рассказала, что все-таки поела в заведении и показала тарелку с едой.

Отметим, Злата Огневич рассказала, что ей трудно найти отношения, в которых комфортно.

Звезда всегда предупреждает, что может пропадать на съемках и концертах. Сначала возлюбленные певицы принимают такое условие, но позже начинают ревновать ее к работе.

Напомним, «Холостячка» Огневич задрала платье, пощекотав нервы поклонникам

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