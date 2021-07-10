Украинская певица, участница второго сезона шоу «Холостячка» Злата Огневич пощекотала нервы своим поклонникам

Как передает Politeka.net, сейчас звезда участвует в съемках шоу «Холостячка», где она планирует найти свою любовь. Красотка пишет у себя в Инстаграм тематические посты, в которых иногда затрагивает тему отношений.

В этот раз Злата опубликовала соблазнительные кадры, сделанные на яхте. Певица позировала в длинном белом платье и грубых сапогах. Красотка задрала платьице, засветив свои стройные ножки. Особенно соблазнительным вышел кадр, на котором Злата уселась на перила и выгнулась, подставив лицо солнцу.

Подписала фото артистка разбитыми сердечками, озадачив и взволновав поклонников.

«Красотка», «Злата, какая вы красотка», «Очаровательная», «Все будет хорошо!!! Несмотря ни на что!», «Все будет хорошо, главное в это верить», «Будет Вселенная полна», «Очаровашка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Злате Огневич указали на проблему, о которой она не знает: «Пример того, что в человеке есть...».

Как сообщала Politeka, Огневич рассказала об ужасах жизни в общежитии: "По мне ночью ползали тараканы".

Также Politeka писала, что Злата Огневич похвасталась декольте и заговорила о серьезных отношениях: «Утолить голод и…».