Співачка Злата Огневич віддалася спогадам, потрапивши у віддалений район Києва

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram співачка розповіла, в яких умовах жила в гуртожитку.

Артистка проїжджала через Борщагівку і вирішила розповісти шанувальникам, що пережила на початку своєї кар'єри, коли ще тільки вчилася в інституті. Співачка 4 роки прожила в гуртожитку на Дашавській. За її словами, це були класні студентські дні.

«Парочку слів про те, як ми жили в гуртожитку. У кімнаті нас було п'ять дівчат. При чому, місця для речей не було, було півтори шафи на всі зимові, літні, осінні та весняні речі. Це був просто кошмар, неможливо було знайти нічого. Був старий розвалений іржавий холодильник, де ми всі зберігали продукти і періодично під'їдали один у одного. Ну і сама жесть-в гуртожитку жило дуже багато тарганів. Так, по мені ночами повзали таргани. Вони кишили всюди", - зазначила артистка.

За словами Злати, життя в таких жахливих умовах мотивувало її бути успішніше.

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