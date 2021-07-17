Украинская певица Оля Цибульская неожиданно появилась в компании любимца женщин Олега Винника

Известная артистка Оля Цибульская не только занимается творчеством, но также ведет страницы в соцсетях, передает Politeka.net. Так, певица решила поделиться видео в Тик Ток, на котором позировала вместе с коллегой, Олегом Винником. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Певица, можно сказать, приголубила голубоглазого блондина, прикасаясь к его щеке и будто строя глазки. Оба артиста улыбались и подпевали известной песне.

Кадры собрали более 2000 лайков и много комментариев.

"Цибульская тут как тут, что и где плохо лежит там и она. А что с Дзидзьо "ром-бом-бом" закончилось???", "Приезжайте в Кривой Рог", "Класссс видео😁😁😁😁", "песня супер", "Ребята, вы лучшие из лучших🥰🥰🥰", "Вау, я первая волчица", "Как всегда прекрасная 💖💞🥰", - написали пользователи сети.

Отметим, певец Dzidzio (Михаил Хома) и его жена Ярослава развелись. Последняя в одном из интервью рассказала, что Оля Цибульская постоянно проявляла интерес к ее мужу. Ярославе было неприятно и больно наблюдать это. Позже Цибульская обвинила экс-жену Михаила в хайпе.

Примечательно, что Дзидзьо и Цибульская стали кумовьями, крестив сына музы и главной вдохновительницы группы DZIDZIO, Надежды.

Напомним, кума Dzidzio Цибульская вслед за MELOVIN'ом и KAZKA тоже решилась на признание

Как сообщала Politeka, DZIDZIO после развода лишился своей фирменной бороды

Также Politeka писала, что Цибульская и Dzidzio после развода взялись за старое