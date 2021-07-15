Известный украинский певец Михаил Хома, который выступает под псевдонимом DZIDZIO, показал неожиданные изменения в своей внешности
Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм артист рассказал о том, как пошел подстричь бороду, однако что-то пошло не так.
«Зашел наконец подстричь бороду, а мастер без предупреждения, как снял так снял. Что скажете, слишком много?», - поинтересовался у поклонников певец.
В качестве иллюстрации DZIDZIO показал свое новое фото. На снимке певец сидит за рулем автомобиля в белой футболке, легкой рубашке и кепке. Его густая борода, которая всегда была своеобразным фирменным элементом стиля певца, теперь действительно максимально укоротилась.
Фото артиста впечатлило его коллегу по сцене Олю Цибульская. Певица, которая выступала дуэтом с DZIDZIO и которой с ним даже приписывали тайный роман, оставила под постом весьма неоднозначный комментарий: «Самец».
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Поклонники DZIDZIO также принялись комментировать его пост.
«На такую жару самое то)), и вам идет», «Так моложе выглядите», «Вот жеж ловкий парубок!», «Ой…пусть будет. Еще вырастет новая», «В самый раз», - пишут люди.
Отметим, что не так давно DZIDZIO и его жена, певица Slavia, решили развестись после 20 лет отношений. При этом, Ярослава призналась, что до нее доходили слухи о его возможном романе с Цибульской, однако их подтверждений она никогда не видела.
Напомним, Dzidzio после развода со Slavia оказался в крепких объятиях бородатого друга.
Как сообщала Politeka, Цибульская и Dzidzio после развода взялись за старое.
Также Politeka писала, что DZIDZIO после развода со Slavia вляпался в новый скандал.