Известный украинский певец Михаил Хома, который выступает под псевдонимом DZIDZIO, показал неожиданные изменения в своей внешности

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм артист рассказал о том, как пошел подстричь бороду, однако что-то пошло не так.

«Зашел наконец подстричь бороду, а мастер без предупреждения, как снял так снял. Что скажете, слишком много?», - поинтересовался у поклонников певец.

В качестве иллюстрации DZIDZIO показал свое новое фото. На снимке певец сидит за рулем автомобиля в белой футболке, легкой рубашке и кепке. Его густая борода, которая всегда была своеобразным фирменным элементом стиля певца, теперь действительно максимально укоротилась.

Фото артиста впечатлило его коллегу по сцене Олю Цибульская. Певица, которая выступала дуэтом с DZIDZIO и которой с ним даже приписывали тайный роман, оставила под постом весьма неоднозначный комментарий: «Самец».

Поклонники DZIDZIO также принялись комментировать его пост.

«На такую жару самое то)), и вам идет», «Так моложе выглядите», «Вот жеж ловкий парубок!», «Ой…пусть будет. Еще вырастет новая», «В самый раз», - пишут люди.

Отметим, что не так давно DZIDZIO и его жена, певица Slavia, решили развестись после 20 лет отношений. При этом, Ярослава призналась, что до нее доходили слухи о его возможном романе с Цибульской, однако их подтверждений она никогда не видела.

Напомним, Dzidzio после развода со Slavia оказался в крепких объятиях бородатого друга.

Как сообщала Politeka, Цибульская и Dzidzio после развода взялись за старое.

Также Politeka писала, что DZIDZIO после развода со Slavia вляпался в новый скандал.