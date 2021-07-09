Певец DZIDZIO (Михаил Хома), похоже, снова разочаровал своих фанатов

37-летний артист после громкого развода с певицей Slavia, с которой был в отношениях 20 лет, угодил в очередной скандал.

Журналисты программы "Викриття" заподозрили Хому в плагиате своего образа - простоковатого деда с густой бородой, который разговаривает на суржике и за словом в карман не полезет, передает Politeka.net.

Выяснилось, что DZIDZIO мог позаимствовать свой образ у другого не менее известного артиста - композитора и автора песен Андрея Пидлужного, который сотрудничает с Тиной Кароль и другими звездами. Ранее он был ведущим на одном из украинских телеканалов, где выступал в образе "матюкливого" Деда Андрона. Через пару лет после того, как Пидлужный уволился с телеканала, DZIDZIO в очень похожем амплуа засветился на небосклоне шоубиза.

По словам экс-супруги Михаила Ярославы, многие тогда думали, что под Dzidzio и Дедом Андроном скрывается один и тот же человек, пишет РБК-Украина.

Пользователи Сети с энтузиазмом обсуждают "разоблачение":

"Вот этот плагиат и доказывает что Дзидзьо не порядочный человек. Ради карьеры переступит через всех. Самовлюбленный эгоист. А гимн Украины могут спеть и пели прекрасно много артистов. Славия, наконец, освободилась от этого ярма, жаль только столько времени утеряно. Желаю ей успехов в творчестве и счастья в личной жизни"

"Сколько можно травлей заниматься, Славия угомонись или докажи, что ты действительно талант"

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