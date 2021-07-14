Известная украинская певица Оля Цибульская вместе с исполнителем Дзидзьо (Михаил Хома), показали, как развлекаются

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская и Дзидзьо являются близкими приятелями. Парочка даже записала несколько совместных песен, а в сети ходят слухи о романе. На новом видео в Инстаграм Оля решила показать, как развлекается с Михаилом.

Цибульская была в стильном платье, а рядом находился Хома в футболке и стильной шляпе, а образ дополнил очками. Парочка танцевала, зажигая перед камерой.

"Кумовья, которых вы заслужили

которым эмодзи ты бы описал/-а это видео?

залайкаю", - написала Оля под видео.

Фанаты посмотрели ролик более 30 раз и написали комментарии:

"Цибульская, счастья тебе", "Цибульская фу.....", "Хотим немного порадовать хейтеров", "Главное, кума добрая - не отказывает", "Моя любимая парочка певцов! И пусть в ваших хейтеров перья в горле вырастут!".

Напомним, кума Dzidzio Цибульская вслед за MELOVIN'ом и KAZKA тоже решилась на признание

Также Politeka писала, что Цибульская после скандала с разводом Дзидзьо засветила округлившийся животик

А еще Politeka сообщала, что замешанная в разводе с Дзидзьо Цибульская перестала быть похожей на себя, сменив имидж



