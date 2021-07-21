Ведущий и шоумен Слава Демин рассказал о своем опыте удаления родинок, показав пример украинцам

Как сообщает Politeka.net, известный радиоведущий и шоумен Слава Демин, который был одним из ведущих шоу "Голос країни", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз он решил поделится своим опытом и рассказал в сети об удалении родинок и папиллом.

По словам Славы, он шел к этому 20 лет и когда решился на процедуру, решил рассказать о ней, подав пример своим поклонникам. Он отметил, что удаление родинок совершенно безболезненное и не очень дорогое, так что боятся не стоит.

"Сразу скажу, что пост написан для того, чтоб на своем примере показать и рассказать тем, кто сомневается. Я шел к этому 20 лет! На шее было одна большая родинка, которая очень раздражала. И 3 незначительных. А еще две папилломы на разных руках подмышками. Пишу этот пост через 2 часа после процедуры. Раны не болят. Вечером уже можно отклеивать пластырь. Надеюсь, пост был полезен", - рассказал Демин, а также показал фото и видео, снятые во время приема у врача.

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