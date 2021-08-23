Украинский телеведущий Владимир Остапчук показал пародию на Тину Кароль

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук, который уже делал пародии на уроки этикета от Ольги Фреймут и записал пародию на клип певицы Насти Каменских "Девочки рулят" (свой ролик он назвал "Пацики мутят") на этом не остановился. Новые кадры ведущий выставил в сторис своего Инстаграм.

Владимир Остапчук решил изобразить Тину Кароль в клипе на песню "Скандал", который снял израильский режиссер Indy Hait.

И если Кароль для съемок в клипе долго тренировалась и даже похудела на 6 килограммов, чтобы в кадре похвастаться гибкостью и растяжкой, то Остапчук заморачиваться не стал.

Свою "постановку" телеведущий показал просто в гримерке.

Кароль на выходку Остапчука пока никак не отреагировала.

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