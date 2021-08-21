Екс-дружина телеведучого Володимира Остапчука Олена Войченко поділилася ефектними знімками відпочинку в Греції

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Олени в Instagram.

Телеведучий Володимир Остапчук голосно розлучився зі своєю першою дружиною Оленою Войченко після майже 13 років шлюбу навесні 2020 року. Незабаром після розлучення Володимир одружився на Христині Гірник.

Олена Войченко з дітьми зараз відпочиває в Греції, відповідними кадрами вона вирішила поділитися зі своїми фолловерами.

"Vacation bliss" – Блаженство відпустки) - написала вона.

На одному з фото Войченко позувала в червоному купальнику, який підкреслив її струнку фігуру.

Також вона показала кадр з сином і донькою - Емілією (2013 р.н.) і Еваном-Олександром (2018 р. н.).

"Вау", "Супер", "лялечка", "Ноги – вогонь", "Ну що за красива сім'я", "Які ви класні", "Барбі", - пишуть в коментарях.

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