Екс-дружина телеведучого Володимира Остапчука Олена Войченко поділилася ефектними знімками відпочинку в Греції
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку Олени в Instagram.
Телеведучий Володимир Остапчук голосно розлучився зі своєю першою дружиною Оленою Войченко після майже 13 років шлюбу навесні 2020 року. Незабаром після розлучення Володимир одружився на Христині Гірник.
Олена Войченко з дітьми зараз відпочиває в Греції, відповідними кадрами вона вирішила поділитися зі своїми фолловерами.
"Vacation bliss" – Блаженство відпустки) - написала вона.
50-річну дочку Пугачової Орбакайте насилу впізнали на пляжі, чесні фото: "Для її віку..."
Кондратюк закликав не пускати Ротару на сцену в День Незалежності після Сочі: "При всій повазі..."
Єфросиніна, KAZKA і Товстолес з "Жіночого кварталу" відгукнулися на скандал Нікітюк з Дурнєвим: "Все ще гірше"
Дочка Кошового з "Квартал 95" викликала фурор на червоній доріжці: "Чому Варя в 13 виглядає на 20?"
Куди на "Майстер Шеф" діваються страви після конкурсів і скільки тривають зйомки, Ектор розкрив секрети: "Дуже складно..."
На одному з фото Войченко позувала в червоному купальнику, який підкреслив її струнку фігуру.
Також вона показала кадр з сином і донькою - Емілією (2013 р.н.) і Еваном-Олександром (2018 р. н.).
"Вау", "Супер", "лялечка", "Ноги – вогонь", "Ну що за красива сім'я", "Які ви класні", "Барбі", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, ведучий" Співають всі "Остапчук поділився радістю в особливий день і показав кільце: "Вона сказала "Так"
Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Макацарія засвітив розваги з 19-річною коханою, Остапчук вражений: "такі ви..."
Також Politeka писала, що Остапчук засвітив втомлену дружину в ліжку після утіх на пляжі: "такий кайф сьогодні випробували..."