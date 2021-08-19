Бизнесмен Иракли Макацария, который прославился в Украине после участия в шоу «Холостяк» и «Танці з зірками»

36-летний Иракли сейчас строит отношения с 19-летней Лизой Чичуа. В новом посте на своей странице в Инстаграм, экс-«Холостяк», показал, как проводит время с возлюбленной в Грузии, пишет Politeka.net.

Иракли и Лиза прогуливались взявшись за руки по набережной в Батуми. Кард восхитил даже телеведущего Владимира Остапчука.

«Такие вы классные», - написал он.

Не поскупились на приятные слова и фолловеры Макацарии.

«Голливуд отдыхает», «Очень красивая пара, гармоничная❤️🔥 Дай Бог вам счастья и любви на всю жизнь», «Супер, вы очень красивая пара, искренне рада за вас», «Бомбезные», «Ребят, ну какие же вы классные, так гармонично смотритесь вместе», «Какая красивая пара! Прям так похожи как брат и сестра», «Вы невероятно красивая пара! И ещё очень похожи друг на друга», - писали в комментариях.

Напомним, "Холостяк" Макацария засветился с 19-летней возлюбленной в белоснежном платье: "С колечком! Ура"

Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" пригвоздила Макацарию "убийственным" взглядом: "Слава, ты уже..."

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