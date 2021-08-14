В 11 выпуске популярного шоу "Мастер Шеф. Селебрити" на главной кухне страны встретятся известные звезды шоу-бизнеса

Как пишет Politeka.net, "Мастер Шеф. Селебрити" – это шоу, в котором известные звезды "скрещивают ножи" на главной кухне страны, чтобы показать, кто из них гуру кулинарии. Традиционно в 11 выпуске шоу встретятся две команды - звездные Овны: Иракли Макацария, Даша Трегубова и Александр Педан и знаменитые Раки: Слава Каминская, Анна Ризатдинова и DJ Nana.

Об очередной кулинарной битве звезд сообщили на официальной странице "Мастер Шеф. Селебрити".

"Не пропусти грандиозную битву звезд уже в эту субботу в 21:00 в новом выпуске "МастерШеф. CELEBRITY" 🔥 За кого будешь болеть ты?",- спрашивают организаторы.

Продюсеры шоу опубликовали видео, на котором участники нового выпуска грузинский бизнесмен Иракли Макацария и певица Слава Каминская "испепеляют" друг друга взглядом.

Фанаты написали, за кого будут болеть на шоу.

"Невозможно выбрать, люблю обоих 🤷‍♀️ ", "За дружбу 🤝🤝🤝 "," За Иракли ❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥", "За @babaslavka".

Однако не обошлось и без хейтеров, которые успели обсудить внешность Славы Каминской.

"Слава ты уже превратилась в силиконовую долину и когда будешь в Одесе меньше пафоса, просто мы все люди и не надо ставить себя выше чем вы есть".

Ранее Politeka писала, что MamaRika показала, что творилось на съемках "Мастер Шеф", курьезные кадры: "мы его прятали как могли...".

Напомним, что Каминская после распада "Неангелов" воссоединилась с бывшим мужем: "Вечеринка удалась".

A еще Politeka сообщала, что "Холостяк" Макацария засветился с 19-летней возлюбленной в белоснежном платье: "С колечком! Ура".