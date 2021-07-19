Бізнесмен Іраклі Макацарія, який прославився в Україні після участі в шоу "Холостяк" і "Танці з зірками", сфотографувався зі своєю молодою коханою



36-річний Іраклі зараз будує відносини з 19-річною грузинкою Лізою Чичуа, пише Politeka.net. За словами Макацарії, різниця у віці його з дівчиною не хвилює, адже головне, що обом добре разом. За словами колишнього холостяка, він дуже любить свою пасію.

Варто зазначити, що дівчина не активна користувачка соцмереж, але на її сторінці багато фото саме з коханим.

Так, на новому знімку пара знову позувала разом і просто світилася від щастя. Красуня вбралася в коротку білу сукню. Іраклі обійняв струнку Лізу, яка блиснула ніжками.

"❤️",- написала дівчина.

Публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів. Деякі люди помітили у дівчини кільце на пальці.

"Як зовні схожі ті душі знайшли один одного🙌❤️", " з колечком! Ура! 👏 😍 ", "Ой красунчики!", "Краса", "Краща пара🤩❤️", "ця дівчина Красива", "щастя в очах, а це головне👍 🏻 🤩 🤗", " найкраща пара😍 🔥", " неймовірні😍😍😍😍😍❤️❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Іраклі Макацарія на проекті "Холостяк" вибрав Олену Лесик, з якою так і не склалися довгі стосунки.

Нагадаємо, втрата дитини і розставання з коханою: "Холостяк" Макацарія пережив справжню трагедію, відверте зізнання.

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