Бизнесмен Иракли Макацария, который прославился в Украине после участия в шоу «Холостяк» и «Танці з зірками», сфотографировался со своей молодой возлюбленной



36-летний Иракли сейчас строит отношения с 19-летней грузинкой Лизой Чичуа, пишет Politeka.net. По словам Макацарии, разница в возрасте его с девушкой не волнует, ведь главное, что обоим хорошо вместе. По словам бывшего холостяка, он очень любит свою пассию.

Стоит отметить, что девушка не активная пользовательница соцсетей, но на ее странице много фото именно с возлюбленным.

Так, на новом снимке пара снова позировала вместе и просто светилась от счастья. Красотка нарядилась в короткое белое платье. Иракли обнял стройную Лизу, которая сверкнула ножками.

"❤️", - написала девушка.

Публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев. Некоторые люди заметили у девушки кольцо на пальце.

"Как внешне похожи те души нашедшие друг друга🙌❤️", "С колечком! Ура! 👏😍", "Ой красавчики!", "Красота", "Лучшая пара 🤩❤️", "Эта девушка красивая", "Счастье в глазах, а это главное 👍🏻🤩🤗", "Самая лучшая пара 😍🔥", "Невероятные😍😍😍😍😍❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, Иракли Макацария на проекте "Холостяк" выбрал Алену Лесык, с которой так и не сложились долгие отношения.

Напомним, потеря ребенка и расставание с любимой: "Холостяк" Макацария пережил настоящую трагедию, откровенное признание.

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