Відома українська співачка MamaRika, яка нещодавно народила сина, показала, що відбувалося на зйомках нового сезону "Мастер Шеф. Селебріті"

Як пише Politeka.net, зовсім нещодавно популярна виконавиця MamaRika (справжнє ім’я Анастасія Кочеткова) та її зірковий чоловік, гуморист Сергій Середа стали батьками. Співачка народила Сергію сина та з головою поринула у турботи за малюком.

Попри це, у вільний час MamaRika продовжує ділитися з шанувальниками цікавими подробицями свого життя. Так, цього разу Настя вирішила показати бекстейдж зі зйомок нового сезону шоу "Мастер Шеф. Селебріті" у своєму Instagram.

Як відомо, на знаменитій кухні ножі схрестили зіркові пари. Команда дружин – MamaRika, ALYOSHA і Катерина Тишкевич (червоні) проти команди чоловіків – Сергія Середи, Тараса Тополі та Валентина Томусяка (сині).

Як бачимо, на зйомках шоу MamaRika вже була вагітна, а її живіт намагалися приховати за одежею та кухонними халатами.

"Ми його ховали як могли) Вийшло?", - пожартувала Настя.

Так, жінка розповіла про різні казуси, які відбувалися на зйомках та показала, що попри суперництво на кухні панувала дружня атмосфера.

Рaніше Politeka писaлa, що MamaRika розповіла про труднощі, які виникли під час пологів: «Було страшнувато...".

Нaгaдaємо, що MamaRika, що стала мамою, обурила українок прямо перед пологами: "Як не соромно таке виставляти...".

A ще Politeka повідомлялa, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" після фото в трусах здивував одкровенням: "Заради вас...".