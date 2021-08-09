Известная украинская певица MamaRika недавно родившая сына, показала, что происходило на съемках нового сезона "Мастер Шеф. Селебрити"

Как пишет Politeka.net, совсем недавно популярная исполнительница MamaRika (настоящее имя Анастасия Кочеткова) и ее звездный супруг, юморист Сергей Середа стали родителями. Певица родила Сергею сына и с головой окунулась в заботы за малышом.

Несмотря на это, в свободное время MamaRika продолжает делиться с поклонниками интересными подробностями своей жизни. Так, на этот раз Настя решила показать бэкстейдж со съемок нового сезона шоу "Мастер Шеф. Селебрити " в своем Instagram.

Как известно, на знаменитой кухне ножи скрестили звездные пары. Команда жен – MamaRika, ALYOSHA и Екатерина Тышкевич (красные) против команды мужчин – Сергея Середы, Тараса Тополи и Валентина Томусяка (синие).

Как видим, на съемках шоу MamaRika уже была беременна, а ее живот пытались скрыть за одеждой и кухонными халатами.

"Мы его хоронили как могли) получилось?", - пошутила Настя.

Так, женщина рассказала о различных казусах, которые происходили на съемках и показала, что несмотря на соперничество на кухне царила дружеская атмосфера.

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