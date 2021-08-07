Українську співачку MamaRika (Анастасія Кочетова) виписали з пологового будинку разом з новонародженим сином
Як передає Politeka.net, приємною новиною поділився її чоловік шоумен Сергій Середа, а також показав кадри виписки. Знімки він розмітив на своїй сторінці в Instagram.
На кадрах видно, що для MamaRika влаштували святкову виписку з пологового будинку – з блакитними кулями, величезним букетом жовтих троянд і фотосесією з лікарями, які допомогли їй з пологами. Співачка не стала користуватися послугами державного пологового будинку, а звернулася в приватний.
Чоловік співачки зізнався, що вагітність Анастасії не можна було назвати «легкою», а також розповіла про підступ.
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"Нашу вагітність не можна назвати "легкою". Час від часу ми стикалися з якимось дискомфортом, і форс-мажорами які іноді у нас виникали, в силу наших професій... але ось настав момент коли ми практично впритул підійшли до дня пологів, і знаючи наше єврейське щастя теж чекали якийсь підступ...., він таки трапився, нас поклали в пологовий будинок кілька днів раніше ніж ми розраховували", - розповів Сергій Середа.
Нагадаємо, що MamaRika розповіла про труднощі на останніх термінах вагітності:"лікарі сказали...".
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