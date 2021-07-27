Популярная украинская певица MamaRika, находящаяся на последнем месяце беременности, рассказала поклонникам, что готовится к грядущим родам

Как пишет Politeka.net певица MamaRika (настоящее имя Анастасия Кочетова), вместе с супругом юмористом Сергеем Середой ожидают рождения сына. Беременная звезда часто делится яркими публикациями в своем Instagram. Так, на этот раз певица опубликовала нежное фото, где без одежды показала округлый живот, и рассказала, что скоро родит.

"Хочу поблагодарить свое тело за выдержку, за то, шо все 9 месяцев в дискомфорте, сейчас даже в боли... и при этом оно абсолютно прекрасное со всеми неровностями, растяжками, лишними кг. Совсем скоро оно даст новую жизнь миру👼 Женщины - вы супергерои! Никогда об этом не забывайте✊", - пишет Настя.

Фанаты оценили публикацию певицы и поддержали ее в комментариях.

"С Богом за здоровой малышкой! ❤️❤️❤️ ", "Я в шоке что у нас срок один в один 😍 легких родов, думаю вы с малышом сработаетесь как команда и скоро сыночек будет рядом с вами)", "Реально все женщины супергерои ❤️ давать жизнь еще одному человечку это что-то фантастическое !!! Знаю это не из фильмов ❤️ , желаю, чтобы все прошло легко и быстро 🙌 ", - пишут поклонники.

Ранее Politeka писала, что беременные Катя Осадчая и MamaRika померялись животиками у бассейна: "Будет девочка".

Напомним, что беременная MamaRika в обтягивающем боди заговорила о поле будущего малыша: "Знаю, что вам интересно...".

А еще Politeka сообщала, что вагитная Осадчая поразила внешностью после командировок и множества переездов: "Катюша, вы прекрасны".