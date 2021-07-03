Популярна українська телеведуча Катя Осадча блиснула фігурою в красивому сарафані
Зірка українського ТБ зараз знаходиться в положенні, пише Politeka.net. Навіть після того, як співачка оголосила про свою вагітність, вона все ж намагається вибирати вбрання, що приховують її вже кругленький животик.
У своєму новому пості в Instagram Осадча опублікувала серію фото, на яких позувала в красивому сарафані білого кольору з блакитним малюнком. Наряд був з глибоким декольте, і особливо не підкреслював живіт ведучої.
Завершували образ української знаменитості різні літні аксесуари. У пості Осадча розповіла, що побувала на одному зі світських заходів, а також розповіла, яким видався у неї перший день літа.
"Насправді, червень був дуже насиченим, три відрядження, безліч зйомок, перельотів і переїздів. А ще, ми готуємося до нашого літнього вечора прем'єр...",- поділилася телеведуча.
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За годину публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів:
"Катюшо, як вам красиво в такому кольорі!", "Незрівнянна😘", " Катюшо, ви прекрасні!!!❤️", "Ти чудесна! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ дякую, що була з нами🎷 ❣️🥰", "класний сарафанчик❤️❤️❤️", "Катю, я вами захоплююся! Ви чарівна!", "Катю, яка ви завжди позитивна і красива😍 😍".
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