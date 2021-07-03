Популярна українська телеведуча Катя Осадча блиснула фігурою в красивому сарафані

Зірка українського ТБ зараз знаходиться в положенні, пише Politeka.net. Навіть після того, як співачка оголосила про свою вагітність, вона все ж намагається вибирати вбрання, що приховують її вже кругленький животик.

У своєму новому пості в Instagram Осадча опублікувала серію фото, на яких позувала в красивому сарафані білого кольору з блакитним малюнком. Наряд був з глибоким декольте, і особливо не підкреслював живіт ведучої.

Завершували образ української знаменитості різні літні аксесуари. У пості Осадча розповіла, що побувала на одному зі світських заходів, а також розповіла, яким видався у неї перший день літа.

"Насправді, червень був дуже насиченим, три відрядження, безліч зйомок, перельотів і переїздів. А ще, ми готуємося до нашого літнього вечора прем'єр...",- поділилася телеведуча.

За годину публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів:

"Катюшо, як вам красиво в такому кольорі!", "Незрівнянна😘", " Катюшо, ви прекрасні!!!❤️", "Ти чудесна! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ дякую, що була з нами🎷 ❣️🥰", "класний сарафанчик❤️❤️❤️", "Катю, я вами захоплююся! Ви чарівна!", "Катю, яка ви завжди позитивна і красива😍 😍".



Нагадаємо, вагітні Катя Осадча і MamaRika помірялися животиками

Також Politeka писала, що вагітна Осадча з'явилася в білій сукні, Горбунов не приховав посмішку

А ще Politeka писала, що Горбунов без вагітної Осадчої показав, як релаксує в незвичайному місці