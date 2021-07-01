Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) та її чоловік, гуморист Сергій Середа, наприкінці травня розповіли, що чекають дитину, а тепер розсекретили стать дитини
Телеведуча Катя Осадча у своїй програмі "Світське Життя" вирішила розкрити деякі деталі про життя артистів, пише Politeka.net. До слова, зараз ведуча сама знаходиться в цікавому положенні, але продовжує активну роботу.
На нових фото, розміщених в групі програми Осадча і Кочетова помірялися своїми кругленькими животиками біля басейну.
"Тільки у "Світському житті"! Співачка Мамаріка і шоумен Сергій Середа розсекречують стать майбутньої дитини 😉 про переїзд в Одесу, перебіг вагітності, неконтрольований шопінг... Дві майбутні матусі в кадрі - вже є, на що подивитися😂 😉", - підписані фото.
На кадрах MamaRika позує в рожевому комбінезоні, а Осадча - в красивій сукні і капелюшку.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Липень принесе в Україну град та шквали: де чекати стихії вже найближчими днями
Зірка "1+1" Падалко показала свій немаленький особняк: "Прапор України, камін і новорічна ілюмінація"
Українців попередили про нові катаклізми в найближчі тижні: "Дощі повернуться"
Українців попередили про нові небезпеки погоди, стихія не вгамовується: "грози, град і не тільки"
Співачка разом з чоловіком проколюють велику кульку, і таким чином дізнаються стать малюка.
За годину публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів:
"🌸 🌸 🌸", "У Каті буде дівчинка, а в Мамаріки - хлопчик🌞 👶 👶 🌞 🥰 🥰", "хлопчик. По фото видно. Коли кулька лопає 🤭", "Дівчулька", "у обох дівчинки", "хлопчик", "Рожевий комбік - дівчинка", " Катюша - дівчинку, а мамарика - хлопчика❤️".
Нагадаємо, що вагітна Катя Осадча в напівпрозорій сукні зайнялася улюбленою справою
А ще Politeka писала, співачка MamaRika поділилася одкровенням про свою першу вагітність
Також Politeka повідомляла, що вагітна Осадча засвітила свій шикарний басейн і особняк