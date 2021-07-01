Дві зірки показали животики в кадрі

Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) та її чоловік, гуморист Сергій Середа, наприкінці травня розповіли, що чекають дитину, а тепер розсекретили стать дитини

Телеведуча Катя Осадча у своїй програмі "Світське Життя" вирішила розкрити деякі деталі про життя артистів, пише Politeka.net. До слова, зараз ведуча сама знаходиться в цікавому положенні, але продовжує активну роботу.

На нових фото, розміщених в групі програми Осадча і Кочетова помірялися своїми кругленькими животиками біля басейну.

"Тільки у "Світському житті"! Співачка Мамаріка і шоумен Сергій Середа розсекречують стать майбутньої дитини 😉 про переїзд в Одесу, перебіг вагітності, неконтрольований шопінг... Дві майбутні матусі в кадрі - вже є, на що подивитися😂 😉", - підписані фото.

На кадрах MamaRika позує в рожевому комбінезоні, а Осадча - в красивій сукні і капелюшку.

Співачка разом з чоловіком проколюють велику кульку, і таким чином дізнаються стать малюка.

За годину публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів:

"🌸 🌸 🌸", "У Каті буде дівчинка, а в Мамаріки - хлопчик🌞 👶 👶 🌞 🥰 🥰", "хлопчик. По фото видно. Коли кулька лопає 🤭", "Дівчулька", "у обох дівчинки", "хлопчик", "Рожевий комбік - дівчинка", " Катюша - дівчинку, а мамарика - хлопчика❤️".

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