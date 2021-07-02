Українська співачка, зірка "Фабрики зірок" MamaRika (Анастасія Кочетова) показала кругленький животик

Як повідомляє Politeka.net, зовсім недавно Кочетова, яку багато хто пам'ятає як Еріку з "Фабрики зірок", зізналася, що чекає дитину від свого чоловіка, українського гумориста Сергія Середи. Тепер зірка активно публікує фото з животиком і спілкується з шанувальниками на дитячі теми.

"Знаю, що вам дуже цікаво хто ж там тусується у мамки в пузику, тому зовсім скоро плануємо розкрити секретик. А ви як думаєте-хлопчик чи дівчинка?",- підписала фото зірка.

У коментарях артистці залишили масу компліментів. Думка з приводу статі майбутньої дитини розділилася.

"Я думаю, що хлопчик. Але взагалі стать не дуже важлива, головне щоб малюк був здоровим. Це велике щастя", «Girl однозначно», «яка ти красива», "хлопчик, тому що з дівчатками фейс стає в два рази більше", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що MamaRika повідомила про загрозу вагітності, моторошні подробиці: "відразу поставили діагноз...".

Як повідомляла Politeka, MamaRika через соцмережу звернулася до батька своєї дитини:"ти будеш...".

Також Politeka писала, що MamaRika зворушила ідилією з батьком її майбутньої дитини:"у твоїх обіймах".