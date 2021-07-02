Українська співачка, зірка "Фабрики зірок" MamaRika (Анастасія Кочетова) показала кругленький животик
Як повідомляє Politeka.net, зовсім недавно Кочетова, яку багато хто пам'ятає як Еріку з "Фабрики зірок", зізналася, що чекає дитину від свого чоловіка, українського гумориста Сергія Середи. Тепер зірка активно публікує фото з животиком і спілкується з шанувальниками на дитячі теми.
"Знаю, що вам дуже цікаво хто ж там тусується у мамки в пузику, тому зовсім скоро плануємо розкрити секретик. А ви як думаєте-хлопчик чи дівчинка?",- підписала фото зірка.
У коментарях артистці залишили масу компліментів. Думка з приводу статі майбутньої дитини розділилася.
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"Я думаю, що хлопчик. Але взагалі стать не дуже важлива, головне щоб малюк був здоровим. Це велике щастя", «Girl однозначно», «яка ти красива», "хлопчик, тому що з дівчатками фейс стає в два рази більше", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що MamaRika повідомила про загрозу вагітності, моторошні подробиці: "відразу поставили діагноз...".
Як повідомляла Politeka, MamaRika через соцмережу звернулася до батька своєї дитини:"ти будеш...".
Також Politeka писала, що MamaRika зворушила ідилією з батьком її майбутньої дитини:"у твоїх обіймах".