MamaRika розповіла про складнощі, які переживає будучи вагітною

Відома українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова), яка незабаром стане вперше мамою, розповіла в Instagram про непростий період на ранніх термінах вагітності.

Виявилося, що через сильний токсикоз знаменитість кілька разів клали під крапельниці і ставили діагноз "загроза".

Історію про непросту вагітність у фотоблозі зірка доповнила знімком, на якому постала блідою і змученою.

За словами MamaRika, у неї був просто найжорстокіший токсикоз, до чого вона виявилася не готова.

"Жодна з моїх подруг, у якої вже є діти, та що там подруг - навіть моя мама не мала такого токсикозу як у мене, тому я і не була морально готова до такого... Як пояснювали мені пізніше лікарі: мій організм за класикою намагався відторгнути гени чоловіка і захищався + гормональна перебудова – це і є причини токсикозу. Мабуть не варто пояснювати, що мені заборонили все: перельоти, спорт, навіть бігати, адже відразу поставили діагноз "загроза...". Кілька разів мене навіть клали під крапельницю ", – зізналася Настя.

Співачка зазначила, що погано їй стало десь на п'ятому тижні вагітності і такий стан тривав аж до 16-ї. Цей період вона згадує з жахом-вона не могла нічого їсти і була дуже слабка. У такий складний період підтримкою став її чоловік Сергій Середа.

"Стан шкіри і волосся страшно погіршився, і коли я згадувала слова великих порадників "під час вагітності жінка розквітає", мені здавалося, що це якийсь розіграш. Я виглядала, ніби мене з хреста зняли і схудла на кілька кілограмів. О, І знаєте, що мене дуже дратувала фраза лікарів на кожному плановому: "вагітність – це не хвороба, насолоджуйтеся". Насолоджуватися чим? Тим, що я вмираю?"- згадала артистка.

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