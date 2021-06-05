MamaRika рассказала о сложностях, которые переживает будучи беременной

Известная украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которая в скором времени станет впервые мамой, рассказала в Instagram о непростом периоде на ранних сроках беременности.

Оказалось, что из-за сильного токсикоза знаменитость несколько раз ложили под капельницы и ставили диагноз "угроза".

Историю о непростой беременности в фотоблоге звезда дополнила снимком, на котором предстала бледной и измученной.

По словам MamaRika, у нее был просто жесточайший токсикоз, к чему она оказалась не готова.

"Ни одна из моих подруг, у которой уже есть дети, да что там подруг – даже моя мама не имела такого токсикоза как у меня, поэтому я и не была морально готова к такому... Как объясняли мне позже врачи: мой организм по классике пытался отторгнуть гены мужа и защищался + гормональная перестройка – это и есть причины токсикоза. Видимо не стоит объяснять, что мне запретили все: перелеты, спорт, даже бегать, ведь сразу поставили диагноз "угроза...". Несколько раз меня даже клали под капельницу ", – призналась Настя.

Певица отметила, что плохо ей стало где-то на пятой неделе беременности и такое состояние продолжалось вплоть до 16-й. Этот период она вспоминает с ужасом - она не могла ничего есть и была очень слаба. В такой сложный период поддержкой стал ее муж Сергей Середа.

"Состояние кожи и волос страшно ухудшилось, и когда я вспоминала слова великих советчиков "во время беременности женщина расцветает", мне казалось, что это какой-то розыгрыш. Я выглядела, будто меня с креста сняли и похудела на несколько килограммов. О, и знаете, что меня очень бесила фраза врачей на каждом плановом: "Беременность – это не болезнь, наслаждайтесь". Наслаждаться чем? Тем, что я умираю?" – вспомнила артистка.

Напомним, Певица MamaRika поделилась откровением о своей первой беременности.

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