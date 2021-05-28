Известная украинская певица MamaRika после объявления о беременности показала свою изменившуюся фигуру в воздушном наряде

Накануне Анастасия Кочетова (настоящее имя певицы) и ее муж, юморист Сергей Середа, объявили, что ждут своего первого ребенка. Как пишет Politeka.net, в посте на своей странице в Инстаграм звезда поделилась новым «беременным» фото.

Так, исполнительница обратилась к своим поклонникам, поблагодарив их всех за поздравления.

«Я счастлива разделить с вами этот крутезный и новый опыт. Сколько же всего мне хочется вам рассказать, поделиться...А также уверена, вы тоже многое можете подсказать Мамке», - написала MamaRika.

На новом снимке она позировала в нежном коротком платье с асимметричной юбкой, удлиненной сзади. Певица прикрыла глаза и одной рукой придерживает свой животик, также демонстрируя и свои татуировки.

Поклонники не смогли пройти мимо такого поста.

«Желаю счастья и здоровья маме и малышу», «Поздравляю вас!!! Я сейчас сама на 28 неделе и жду дочь», «Искренне поздравляю», «Ты такая классная, беременность к лицу, будет мальчик, как раньше говорили, красоту не забрал, 5 месяцев, наверное», «В ожидании чуда», - пишут люди.

Ранее мы писали, что MamaRika объявила о беременности и показал снимок с мужем.

На фото артистка в длинном обтягивающем платье показала округлившийся животик, а муж обнимал ее со спины.

Напомним, что известная украинская певица MamaRika рассекретила беременность, первое фото: "Ничего себе!".

А еще Politeka писала, грустная MamaRika вдали от мужа решилась на признание: "Для нашей семьи это...".

Также Politeka сообщала, что MamaRika вышла к окну в чем мать родила, засветив худую фигуру: поклонники не сдержались.