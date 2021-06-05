Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) і її чоловік, гуморист Сергій Середа, нещодавно заявили фанатам, що чекають дитину

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Анастасія Кочетова, яка виступає під творчим ім'ям MamaRika, днями оголосила шанувальникам, що вони з чоловіком Сергієм Середою чекають дитину. У своєму Instagram красуня нещодавно виклала ніжне фото з коханим, на якому вони відображені серед гарної природи. Схожу, у парочки панує справжня сімейна ідилія і вони обидва з нетерпінням чекають свою дитину.

На новому знімку Анастасія і Сергій відображені сидячи у високій траві в цікавій природній локації. Перед камерою вагітна красуня з'явилася в стильному бежевому плащі, під яким ледь помітна світла блузка. Її рожеві волосся недбало укладені, а на обличчі легкий макіяж. Середа ніжно обіймає дружину, прилаштувавшись ззаду неї. Перед камерою він з'явився в світлій толстовці з капюшоном і темному пальто.

У підписі до фотографії Кочетова написала: "Як би ви підписали це фото? (В голову не прийшло нічого). Лайк за найромантичніший варик". Користувачі тут же почали активно обговорювати новий знімок, засинаючи парочку компліментами в коментарях. "Я грію щастя всередині", "Нехай весь світ почекає", "Там, де збуваються мрії", "Ви такі красиві, щастя вам", "Ти все, що мені потрібно", "Очікування...", "В очікуванні дива", "У твоїх обіймах час завмирає", "Гармонія", "Дуже милі", - пишуть фанати.

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