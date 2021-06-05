Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) и ее муж, юморист Сергей Середа, недавно заявили фанатам, что ждут ребенка

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Анастасия Кочетова, которая выступает под творческим именем MamaRika, на днях объявила поклонникам, что они с мужем Сергеем Середой ждут ребенка. В своем Instagram красотка недавно выложила нежное фото с возлюбленным, на котором они запечатлены среди красивой природы. Похожу, у парочки царит настоящая семейная идиллия и они оба с нетерпением ждут своего ребенка.

На новом снимке Анастасия и Сергей запечатлены сидя в высокой траве в интересной природной локации. Перед камерой беременная красотка появилась в стильном бежевом плаще, под которым едва заметна светлая блузка. Ее розовые волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж. Середа нежно обнимает жену, пристроившись сзади нее. Перед камерой он появился в светлой толстовке с капюшоном и темном пальто.

В подпсии к фотографии Кочетова написала: "Как бы вы подписали это фото? (В голову не пришло ничего). Лайк за самый романтический варик". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новый снимок, засыпая парочку комплиментами в комментариях. "Я грею счастье внутри", "Пусть весь мир подождет", "Там, где сбываются мечты", "Вы такие красивые, счастья вам", "Ты всё, что мне нужно", "Ожидание…", "В ожидании чуда", "В твоих объятиях время замирает", "Гармония", "Очень милые", - пишут фанаты.

Напомним, Певица MamaRika поделилась откровением о своей первой беременности: "Мы оба плакали...".

Как сообщала Politeka, Певица MamaRika после объявления о беременности показала, как выглядит с животом в коротком платье: "Я счастлива".

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