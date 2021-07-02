Украинская певица, звезда «Фабрики звезд» MamaRika (Анастасия Кочетова) показала округлившийся животик

Как сообщает Politeka.net, совсем недавно Кочетова, которую многие помнят как Эрику из «Фабрики звезд», призналась, что ждет ребенка от своего мужа, украинского юмориста Сергея Середы. Теперь звезда активно публикует фото с животиком и общается с поклонниками на детские темы.

«Знаю, что вам очень интересно кто же там тусуется у мамки в пузике, поэтому совсем скоро планируем раскрыть секретик. А вы как думаете - мальчик или девочка?», - подписала фото звезда.

В комментариях артистке оставили массу комплиментов. Мнение по поводу пола будущего ребенка разделились.

«Я думаю, что мальчик. Но вообще пол не очень важен, главное чтобы малыш был здоровым. Это большое счастье», «Girl однозначно», «Какая ты красивая», «Мальчик, потому что с девочками фейс стает в два раза больше», - пишут пользователи сети.

Напомним, что MamaRika сообщила об угрозе беременности, жуткие подробности: "Сразу поставили диагноз...".

Как сообщала Politeka, MamaRika через соцсеть обратилась к отцу своего ребенка: "Ты будешь…".

Также Politeka писала, что MamaRika растрогала идиллией с отцом ее будущего ребенка: "В твоих объятиях".