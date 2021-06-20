Українська співачка MamaRika зворушила фанатів ніжним фото з чоловіком Сергієм Середою

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Анастасія Кочетова, яка виступає під творчим псевдонімом MamaRika, кілька тижнів тому оголосила шанувальникам, що вони з чоловіком Сергієм Середою чекають первістка. У своєму Instagram красуня нещодавно виклала ніжне фото з коханим, яке приурочила до Дня батька.

На новому знімку Анастасія і Сергій відображені в тьмяній кімнаті і цікавих образах. Перед камерою Настя з'явилася в чорній білизні, поверх якої накинула світлу простору сорочку, цей наяд підкреслив її зростаючий вагітний живіт. Чоловік співачки пригорнувся до її живота, він ніби вухом слухає свого малюка і при цьому мило посміхається, як і сама Настя.

У підписі до фотографії Кочетова ніжно привітала свого чоловіка-майбутнього татка з Днем батька. "Ти будеш найкращим татом. Сьогодні весь світ відзначає День батька. І мені здається, що ми часом недооцінюємо наскільки важлива ця людина в житті кожного з нас. Звичайно, тому що вважається, що мама ближче до свого дитя, вона його виносила, народила, вигодувала, а батько - той персонаж, який залишається в тіні довгий час. Але насправді все далеко не так... @serega_sereda, знаю – ти будеш найкращим татом на світі. Бачу з яким трепетом ти дивишся на інших дітей, і дивуюся, звідки в тобі така премудрість і любов. Я щаслива, що саме Ти станеш тією людиною, з якою наша дитина буде пізнавати світ", - написала Анастасія.

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