Украинская певица MamaRika растрогала фанатов нежным фото с мужем Сергеем Середой

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Анастасия Кочетова, которая выступает под творческим псевдонимом MamaRika, несколько недель назад объявила поклонникам, что они с мужем Сергеем Середой ждут первенца. В своем Instagram красотка недавно выложила нежное фото с возлюбленным, которое приурочила ко Дню отца.

На новом снимке Анастасия и Сергей запечатлены в тусклой комнате и интересных образах. Перед камерой Настя появилась в черном белье, поверх которого накинула светлую просторную рубашку, этот наяд подчеркнул ее растущий беременный живот. Муж певицы прильнул к ее животу, он как будто ухом слушает своего малыша и при этом мило улыбается, как и сама Настя.

В подписи к фотографии Кочетова нежно поздравила своего мужа – будущего папочку с Днем отца. "Ты будешь лучшим папой. Сегодня весь мир отмечает День отца. И мне кажется, что мы порой недооцениваем насколько важен этот человек в жизни каждого из нас. Конечно, потому что считается, что мама ближе к своему дитя, она его выносила, родила, выкормила, а отец - тот персонаж, который остается в тени долгое время. Но в действительности все далеко не так… @serega_sereda, знаю – ты будешь лучшим папой на свете. Вижу с каким трепетом ты смотришь на других детей, и удивляюсь, откуда в тебе такая премудрость и любовь. Я счастлива, что именно ты станешь тем человеком, с которым наш ребенок будет познавать мир", - написала Анастасия.

Напомним, Певица MamaRika поделилась откровением о своей первой беременности: "Мы оба плакали...".

Как сообщала Politeka, Певица MamaRika после объявления о беременности показала, как выглядит с животом в коротком платье: "Я счастлива".

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