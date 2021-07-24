Популярна українська співачка MamaRika розповіла фанатам, що за прогнозами лікарів може народити з дня на день

Як пише Politeka.net, співачка MamaRika (справжнє ім’я Анастасія Кочетова), разом з чоловіком гумористом Сергієм Середою очікують на народження сина. Вагітна зірка часто радує ділиться яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу Настя опублікувала смішний вайн, а під постом розповіла, що за прогнозами лікарів має народити з дня на день і дуже цього чекає.

До того ж, у stories співачка повідомила фанатам, що їхній "богатир", за словами лікарів, перевищує норму по вазі. Зірка зізналася, що через це їй важко ходити, дихати, та "просто жити".

"З дня на день… Ам…тут таке діло, лікар нам сказав, шо в любий момент можемо розродитися🙈 І Мамка тепер на ізмєні:мені здається, шо любий симптом- це воно😜. Гьорлз,на якому тижні народили?👇🏾", - пише MamaRika.

Фанатки співачки вирішили підтримати зірку в коментарях та розповіли про свою вагітність.

"Коли почнеться, ні з чим не сплутаєте❤️", "42 тиждень, ледве викурили", " Хлопчики сидять в пузі довго.. за день до 40 тижнів🙈", - кажуть користувачі мережі.

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