Відома співачка MamaRika показала шанувальникам кілька кадром своєї першої вагітності, артистка з чоловіком очікують сина

Як повідомляє Politeka.net, співачка Анастасія Кочетова, яка виступає під сценічним ім'ям MamaRika, і її чоловік – комік Сергій Середа не так давно розкрили фанатам в соцмережах, що очікують появи на світ свого син. Настя не соромиться демонструвати свою вагітність і часто радує шанувальників яскравими знімками в Instagram.

Так, цього разу MamaRika опублікувала у своєму мікроблозі кілька чарівних кадрів, на яких показала свою вагітність у всій красі. На знімках дівчина позує в цікавих нарядах, які підкреслюють її прекрасне положення.

У підписі до публікації Кочетова написала: "Переглядаю вогняні shots by @anton.і думаю, скільки ще крутизни я вам не показала і не розповіла. Все буде - стежте. Ну а поки битва фоточок – 1, 2, або 3?". Користувачі тут же почали обговорювати знімки, відзначаючи, що Настя на всіх прекрасна.

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