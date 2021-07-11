Известная певица MamaRika показала поклонникам несколько кадром своей первой беременности, артистка с мужем ожидают сына
Как сообщает Politeka.net, певица Анастасия Кочетова, которая выступает под сценическим именем MamaRika, и ее муж – комик Сергей Середа не так давно раскрыли фанатам в соцсетях, что ожидают появления на свет своего сын. Настя не стесняется демонстрировать свою беременность и часто радует поклонников яркими снимками в Instagram.
Так, в этот раз MamaRika опубликовала в своем микроблоге несколько очаровательных кадров, на которых показала свою беременность во всей красе. На снимках девушка позирует в интересных нарядах, которые подчеркивают ее прекрасное положение.
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В подписи к публикации Кочетова написала: "Просматриваю огненные shots by @anton.muhin, и думаю, сколько еще крутизны я вам не показала и не рассказала. Все будет – следите. Ну а пока битва фоточок – 1, 2, или 3?". Пользователи тут же принялись обсуждать снимки, отмечая, что Настя на всех прекрасна.
Напомним, Беременная MamaRika через соцсеть обратилась к отцу своего ребенка: "Ты будешь…".
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