Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) и ее муж, юморист Сергей Середа, недавно признались, что ожидают первенца

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Анастасия Кочетова, которая выступает под творческим именем MamaRika, недавно объявила фанатам, что они с мужем Сергеем Середой ждут ребенка. В своем Instagram и она, и он теперь часто показывают нежные фото с беременных фотосессий, на которых выглядят по-настоящему счастливыми.

Однако, как оказалось, беременность Насти имеет свои трудности, о которых Сергей решил рассказать поклонникам. По словам шоумена, у его жены бывал сильный токсикоз, а также много бессонных ночей из-за шевеления ребенка в животе. Теперь, по его словам, он еще больше восхищается своей возлюбленной, ведь несмотря на трудности, его беременная жена сохраняет хорошее настроение.

"Настя такая не одна! Таких будущих мам, как моя любимая, миллионы! И перед каждой я снимаю шляпу, вы действительно Чудо Женщины! Спасибо вам, что вы есть и спасибо, что дарите жизнь другим, я сейчас говорю, в том числе, и о своей маме. Ну и прежде чем меня запишут в отряд феминистов, хочу подытожить! Мужики, каждый раз, когда вы уставший приходите с работы и думаете, что вам тяжело…, знайте, вашей беременной жене, ещё тяжелее…", - написал Сергей Середа под нежным фото с беременной женой.

Напомним, Певица MamaRika поделилась откровением о своей первой беременности: "Мы оба плакали...".

Как сообщала Politeka, Певица MamaRika после объявления о беременности показала, как выглядит с животом в коротком платье: "Я счастлива".

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