Відома співачка MamaRika показала відверте фото з чоловіком Сергієм Середою і звернулася за порадою до шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова), яка разом з чоловіком Сергієм Середою очікує появу на світ сина, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася відвертим вагітним фото з коханим, а в підписі до нього розповіла про їхню проблему – не можуть підібрати ім'я синові.

На чорно-білому знімку Анастасія і Сергій відображені в цікавій локації і з мінімум одягу. Співачка в плащі на голе тіло спустила комір, а її бюст прикриває рукою чоловік. Також наряд підкреслює округлий вагітний живіт артистки. Її волосся недбало укладені, а на обличчі вираз повного блаженства.

У підписі до фотографії MamaRika зізналася, що в їхній родині на підвищених тонах точаться дискусії щодо імені майбутньої дитини. "Просто нам здається це дуже важливо для карми нашого карапуза, адже як назвеш - так і буде, згодні? Ім'я чоловіка має бути сильним, нести конкретний посил, давати впевненість у собі", - написала Настя і запропонувала шанувальникам накидати їй свої варіанти в коментарях.

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