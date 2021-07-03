Юморист и муж певицы MamaRika Сергей Середа показал забавное фото в соцсети, заинтриговав фанатов

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Анастасия Кочетова, которая выступает под творческим именем MamaRika, недавно объявила фанатам, что они с мужем Сергеем Середой ждут ребенка. В соцсети Instagram будущие родители часто показывают яркие кадры из фотосессий в ожидании малыша. А в этот раз Сергей выложил снимок, на котором они с женой запечатлены в компании беременной Кати Осадчей.

Оказалось, что пара стала героями нового выпуска шоу "Светская жизнь", так что Середа решил заинтриговать поклонников их интервью. На снимке счастливые будущие родители позируют с телеведущей в солнечной Одессе. Об этом свидетельствует геолокация к фото, которую оставил юморист.

В подписи к фотографии Середа написал: "Очень надеюсь, что наша Сборная сегодня быстро обыграет Англичан, так как в 23:20 @svitsketv, где мы расскажем @kosadcha, как готовимся к рождению ребёнка".

Напомним, Муж беременной MamaRika трепетно обратился к украинским женщинам: "Я снимаю шляпу".

Как сообщала Politeka, Беременная MamaRika растрогала идиллией с отцом ее будущего ребенка: "В твоих объятиях".

Также Politeka писала, MamaRika сообщила об угрозе беременности, жуткие подробности: "Сразу поставили диагноз...".