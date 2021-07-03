Юморист и муж певицы MamaRika Сергей Середа показал забавное фото в соцсети, заинтриговав фанатов

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Анастасия Кочетова, которая выступает под творческим именем MamaRika, недавно объявила фанатам, что они с мужем Сергеем Середой ждут ребенка. В соцсети Instagram будущие родители часто показывают яркие кадры из фотосессий в ожидании малыша. А в этот раз Сергей выложил снимок, на котором они с женой запечатлены в компании беременной Кати Осадчей.

MamaRika, мама рика, Сергей Середа, Анастасия Кочетова

Оказалось, что пара стала героями нового выпуска шоу "Светская жизнь", так что Середа решил заинтриговать поклонников их интервью. На снимке счастливые будущие родители позируют с телеведущей в солнечной Одессе. Об этом свидетельствует геолокация к фото, которую оставил юморист.

Популярные статьи сейчас

Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"

Погода резко испортится, грозовые дожди обрушатся на территорию Украины: где снизится температура

Никитюк после свадьбы похвасталась роскошным кольцом и заговорила о беременности: "Какие подарки..."

"Прости, солнышко": остановилось сердце необычной украинки, которую спасали всем миром

Дан Балан не устоял перед юной красоткой с сайта знакомств, ничего общего с Тиной: "Вот она, та самая..."
Показать еще

В подписи к фотографии Середа написал: "Очень надеюсь, что наша Сборная сегодня быстро обыграет Англичан, так как в 23:20 @svitsketv, где мы расскажем @kosadcha, как готовимся к рождению ребёнка".

Напомним, Муж беременной MamaRika трепетно обратился к украинским женщинам: "Я снимаю шляпу".

Как сообщала Politeka, Беременная MamaRika растрогала идиллией с отцом ее будущего ребенка: "В твоих объятиях".

Также Politeka писала, MamaRika сообщила об угрозе беременности, жуткие подробности: "Сразу поставили диагноз...".