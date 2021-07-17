Известная певица MamaRika показала откровенное фото с мужем Сергеем Середой и обратилась за советом к поклонникам

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которая вместе с мужем Сергеем Середой ожидает появление на свет сына, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась откровенным беременным фото с возлюбленным, а в подписи к нему рассказала об их проблеме – не могут подобрать имя сыну.

На черно-белом снимке Анастасия и Сергей запечатлены в интересной локации и с минимум одежды. Певица в плаще на голое тело спустила воротник, а ее бюст прикрывает рукой муж. Также наряд подчеркивает округлый беременный живот артистки. Ее волосы небрежно уложены, а на лице выражение полного блаженства.

В подписи к фотографии MamaRika призналась, что в их семье на повышенных тонах точатся дискуссии относительно имени будущего ребенка. "Просто нам кажется это очень важно для кармы нашего карапуза, ведь как назовешь – так и будет, согласны? Имя мужчины должно быть сильным, нести конкретный посыл, давать уверенность в себе", - написала Настя и предложила поклонникам накидать ей свои варианты в комментариях.

Напомним, Певица MamaRika показала свою беременность во всей красе: "Все будет…".

Как сообщала Politeka, Беременная MamaRika раскрыла Осадчей свой неутешительный диагноз и пол ребенка: "Есть угроза...".

Также Politeka писала, что Муж беременной MamaRika оказался в компании еще одной красотки с животом: "Очень надеюсь...".