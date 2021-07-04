Артистка рассказала, в чем приходится себя ограничивать

Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) и ее муж, юморист Сергей Середа, раскрыли пол будущего малыша

Не так давно пара рассказала, что станет родителями, пишет Politeka.net. Артисты устроили вечеринку в честь будущего ребенка и пригласили к себе в гости в Одессу телеведущую Катю Осадчую.

Сюжет из звездного дома показали в передаче "Світське життя".

Будущая мама рассказала, что столкнулась с проблемой после того, как узнала о беременности. Врачи диагностировали у певицы гематому хориона, а значит у нее есть угроза выкидыша. Поэтому МамаРика изолировалась дома в Одессе, и не путешествует. Также артистке нельзя заниматься сексом, бегать и активно ходить.

По словам звезды, она планирует рожать в частной киевской клинике, ведь боится плохого отношения врачей, работающих в государственной сфере.

В рамках вечеринки родители лопнули шарик и узнали, что у них будет мальчик. Родные пары ожидали девочку, поэтому супруги сказали, что будут стараться над еще одним ребенком.

Супруги еще не придумали имя будущему малышу. Родители хотят для начала увидеть своего сына.

Отметим, в одном из своих постов в Инстаграм Кочетова рассказала, что они с мужем старались забеременеть четыре месяца.

Напомним, что известная украинская певица MamaRika рассекретила беременность

А еще Politeka писала, певица MamaRika поделилась откровением о своей первой беременности

Также Politeka сообщала, что беременные Катя Осадчая и MamaRika померялись животиками у бассейна