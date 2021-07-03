Гуморист і чоловік співачки MamaRika Сергій Середа показав кумедне фото в соцмережі, заінтригувавши фанатів

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Анастасія Кочетова, яка виступає під творчим ім'ям MamaRika, нещодавно оголосила фанатам, що вони з чоловіком Сергієм Середою чекають дитину. У соцмережі Instagram майбутні батьки часто показують яскраві кадри з фотосесій в очікуванні малюка. А цього разу Сергій виклав знімок, на якому вони з дружиною відображені в компанії вагітної Каті Осадчої.

MamaRika, мама Ріка, Сергій Середа, Анастасія Кочетова

Виявилося, що пара стала героями нового випуску шоу "Світське життя", так що Середа вирішив заінтригувати шанувальників їх інтерв'ю. На знімку щасливі майбутні батьки позують з телеведучою в сонячній Одесі. Про це свідчить геолокація до фото, яку залишив гуморист.

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У підписі до фотографії Середа написав: "Дуже сподіваюся, що наша збірна сьогодні швидко обіграє англійців, бо о 23:20 @svitsketv, де ми розповімо @kosadcha, як готуємося до народження дитини".

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