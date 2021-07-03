Гуморист і чоловік співачки MamaRika Сергій Середа показав кумедне фото в соцмережі, заінтригувавши фанатів

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Анастасія Кочетова, яка виступає під творчим ім'ям MamaRika, нещодавно оголосила фанатам, що вони з чоловіком Сергієм Середою чекають дитину. У соцмережі Instagram майбутні батьки часто показують яскраві кадри з фотосесій в очікуванні малюка. А цього разу Сергій виклав знімок, на якому вони з дружиною відображені в компанії вагітної Каті Осадчої.

Виявилося, що пара стала героями нового випуску шоу "Світське життя", так що Середа вирішив заінтригувати шанувальників їх інтерв'ю. На знімку щасливі майбутні батьки позують з телеведучою в сонячній Одесі. Про це свідчить геолокація до фото, яку залишив гуморист.

У підписі до фотографії Середа написав: "Дуже сподіваюся, що наша збірна сьогодні швидко обіграє англійців, бо о 23:20 @svitsketv, де ми розповімо @kosadcha, як готуємося до народження дитини".

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