Популярная украинская певица MamaRika рассказала фанатам, что по прогнозам врачей может родить со дня на день

Как пишет Politeka.net певица MamaRika (настоящее имя Анастасия Кочетова), вместе с супругом юмористом Сергеем Середой ожидают рождения сына. Беременная звезда часто радует делится яркими публикациями в своем Instagram. На этот раз Настя опубликовала смешной вайн, а под постом рассказала, что по прогнозам врачей должна родить со дня на день и очень этого ждет.

К тому же, в stories певица сообщила фанатам, что их "богатырь", по словам врачей, превышает норму по весу. Звезда призналась, что из-за этого ей трудно ходить, дышать, и "просто жить".

"Со дня на день... Ам...тут такое дело, врач нам сказал, шо в любой момент можем разродиться и Мамка теперь на измене:мне кажется, шо милый симптом - это оно. Герлз, на какой неделе родили?",- пишет MamaRika.

Фанатки певицы решили поддержать звезду в комментариях и рассказали о своей беременности.

"Когда начнется, ни с чем не спутаете"," 42 неделя, еле выкурили", " мальчики сидят в пузе долго.. за день до 40 недель", - говорят пользователи сети.

Ранее Politeka писала, о том, что певица MamaRika показала свою беременность во всей красе: "Все будет…".

Напомним, что беременная MamaRika раскрыла Осадчей свой неутешительный диагноз и пол ребенка: "Есть угроза...".

А еще Politeka сообщала, что муж беременной MamaRika оказался в компании еще одной красавицы с животом: "Очень надеюсь...".